وزير الطاقة الإماراتي: أوبك ليست عدوًّا للولايات المتحدة

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أكد وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي،أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ليست عدوًّا للولايات المتحدة. وقال: "إننا نكمل بعضنا.. لسنا أعداء هنا".
وفي ديسمبرالماضي ، وافقت أوبك ودول أخرى من كبار منتجي النفط - بقيادة روسيا - على خفض إنتاج الخام بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًّا اعتبارًا من يناير لمنع حدوث تخمة في المعروض ولدعم الأسعار.
جاء هذا القرار على الرغم من دعوات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدول المصدرة للنفط للإحجام عن خفض الإنتاج، قائلًا إن ذلك سيتسبب في رفع أسعار الخام في الأسواق العالمية.
وأضاف المزروعي، أن متوسط سعر الخام بلغ 70 دولارًا للبرميل في عام 2018.
وأكد أن خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًّا ينبغي أن يكون كافيًا لتحقيق توازن السوق، وتوقع أن يبدأ التصحيح هذا الشهر وأن يتحقق في النصف الأول من العام.


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