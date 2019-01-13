بقيادة «كوبر».. أوزبكستان تقسو على تركمانستان برباعية

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أوزبكستان

المصريون

كوبر

تركمانستان

تأهل منتخب أوزبكستان إلى دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأسيوية بعد الفوز على تركمانستان، بأربعة أهداف دون رد،  يوم الأحد على ستاد راشد في دبي، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة.

وسجل جافوخير سيديكوف (17)، وايلدور شامرادوف (24 و42) وجلال الدين ماشاريبوف (40) أهداف الفوز لمنتخب اوزبكستان.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الأحد أيضاً فوز اليابان على عمان 1-0 على ستاد مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي.

وتصدر منتخب أوزبكستان ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام اليابان، في حين بقي رصيد تركمانستان وعمان خالياً من النقاط، حيث ضمنت أوزبكستان واليابان التأهل إلى دور الـ16.

وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة شهدت فوز اليابان على تركمانستان 3-2، وأوزبكستان على عمان 2-1.

وتقام مباريات الجولة الثالثة والأخيرة يوم الخميس المقبل، حيث تلتقي عمان مع تركمانستان، واليابان مع أوزبكستان.

ويتأهل إلى دور الـ16 في البطولة الفريقين الحاصلين على المركز الأول والثاني في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثالث.


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