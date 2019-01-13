الصين: تخفيف القيود على الاستثمار الأجنبي

13 يناير 2019 - 08:50 م



قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) في تقرير نشرته، نقلًا عن وزير التجارة إن بكين ستخفف القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية وستعالج الصعوبات التي تواجهها الشركات الأجنبية المنفذة لاستثمارات في البلاد.

وقال وزير التجارة، تشونج شان، إن الصين ستسمح بالملكية الكاملة للأجانب في قطاعات أوسع من الاقتصاد، وستخفض عدد القطاعات التي بها قيود أو حظر على الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف أن الوزارة ستدفع باتجاه قانون للاستثمار الأجنبي وتحسين مستوى التعامل مع شكاوى الشركات الأجنبية، وستشجع الاستثمار الأجنبي في قطاعات الصناعات التحويلية والتكنولوجيا المتقدمة.

وتدفع الصين باتجاه زيادة الفرص أمام الشركات الخاصة والمستثمرين الأجانب لتحفيز الاقتصاد الذي يتباطأ بفعل ضعف الطلب المحلي والحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وقال تشونج إن "المعالجة الملائمة" للاحتكاكات التجارية مع الولايات المتحدة مهمة كبرى للوزارة في عام 2019.





