  • الأحد 13 يناير 2019
  • بتوقيت مصر09:15 م
بحث متقدم
أرشيفية

محامي «الشوبكي» للمتحدث باسم البرلمان: الحكم واجب النفاذ

علاء مبارك

علاء مبارك يعلق على خسارة مصر أمام قطر

القبض على هارب في أحداث يناير بالإسكندرية

من "المناخ التشاؤمي" إلى "نشر السلبية".. تهم تثير الجدل في مصر

المحلات التجارية

عزيزي المواطن: في هذه الحالة.. إلغاء رخصة المحل الخاص بك

الإمام الغائب

الإسلاميون.. تحت قيادة «الإمام الغائب»

أرشيفية

شكاوى واسعة في أول أيام امتحان «الكتاب المفتوح»

البرلمان

البرلمان يحذف«حظر الخمور» في ترخيص المحال العامة

انخفاض منسوب النيل

«الري» تكشف سبب انخفاض منسوب النيل

بن راشد وصدام

«بن راشد» يكشف تفاصيل عرض مغرٍ قدمه لـ«صدام» لترك الحكم

حمدى فتحى

الأهلي يحقق أمنية حمدي فتحي بالانضمام.. واللاعب يعلق

الصين: تخفيف القيود على الاستثمار الأجنبي

عرب وعالم

الصين
الصين

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

احتياطي الصين من النقد الأجنبي يرتفع إلى 3.073 تريليون دولار

#

ارتفاع رسوم تصدير منتجات التكنولوجية الصينية لأمريكا خلال أكتوبر

#

7.7 مليار دولار صافي الاستثمار الأجنبي خلال عام

#

مصر تستعين بتجربة الصين لتفعيل الاستثمار في إفريقيا


قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) في تقرير نشرته، نقلًا عن وزير التجارة إن بكين ستخفف القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية وستعالج الصعوبات التي تواجهها الشركات الأجنبية المنفذة لاستثمارات في البلاد.
وقال وزير التجارة، تشونج شان، إن الصين ستسمح بالملكية الكاملة للأجانب في قطاعات أوسع من الاقتصاد، وستخفض عدد القطاعات التي بها قيود أو حظر على الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أن الوزارة ستدفع باتجاه قانون للاستثمار الأجنبي وتحسين مستوى التعامل مع شكاوى الشركات الأجنبية، وستشجع الاستثمار الأجنبي في قطاعات الصناعات التحويلية والتكنولوجيا المتقدمة.
وتدفع الصين باتجاه زيادة الفرص أمام الشركات الخاصة والمستثمرين الأجانب لتحفيز الاقتصاد الذي يتباطأ بفعل ضعف الطلب المحلي والحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
وقال تشونج إن "المعالجة الملائمة" للاحتكاكات التجارية مع الولايات المتحدة مهمة كبرى للوزارة في عام 2019.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التكوين الطبقي الجاهلي في جماعة الإخوان المسلمين!

محمود سلطان

امتحان الأوبن بوك

فراج إسماعيل

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور.. «بومبيو» يصل السعودية للقاء الملك سلمان
» إغلاق ميناء الغردقة البحري لسوء الأحوال الجوية
» علاء مبارك يعلق على خسارة مصر أمام قطر
» «راشفورد» يقود مانشستر يونايتد للفوز على توتنهام
» بث مباشر.. مباراة برشلونة وإيبار
» تفاصيل اغتصاب أب لابنته بشبرا
» اتحاد اليد: نعتذر عن الخسارة أمام قطر
» منح العاملين «إجازة أبوة» 3 أيام
» «الجندي»: السيسي يقدم مصلحة المجتمع على صحته
» حبس 5 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار
» إنقاذ مواطن عربي من الغرق في النيل

استطلاع رأي

هل تؤيد إصدار قرار بالعفو عن أبوتريكة؟

  • فجر

    05:32 ص

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:18

  • عشاء

    18:48

من الى
الإمام الغائب
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي