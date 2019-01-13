مسئول أمريكي: لا استثناءات جديدة فى العقوبات على نفط إيران

13 يناير 2019 - 08:47 م



أعلن برايان هوك، ممثل الولايات المتحدة الخاص بإيران، أن بلاده لا تتطلع لمنح أي إعفاءات أخرى في ما يتعلق بواردات النفط من إيران بعد إعادة فرض عقوبات أمريكية.

ومنحت واشنطن استثناءات لثماني دول من المشترين الرئيسيين للنفط الإيران، وذلك بعد أن أعادت فرض العقوبات على قطاع النفط الإيراني في نوفمبر.

وقال هوك: "تشعر إيران على نحو متزايد بالعزلة الاقتصادية التي فرضتها عقوباتنا.. نريد بالفعل أن نحرم النظام من العائدات".

وأضاف أن 80% من عائدات إيران تأتي من صادرات النفط، وهي الدولة الأولى التي ترعى الإرهاب.. نريد أن نحرم هذا النظام من الأموال التي يحتاج إليها".

ويتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ مايو عندما تخلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015 بين طهران وقوى كبرى.





