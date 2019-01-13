نيكي هايلي وإيفانكا ترامب من المرشحين لرئاسة البنك الدولي

13 يناير 2019 - 08:40 م



ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، ، أن السفيرة السابقة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي، وابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارته إيفانكا، من بين المرشحين لتولي منصب رئيس البنك الدولي خلفًا لجيم يونج كيم المستقيل.



وكان كيم قد أعلن، الاثنين الماضي، تخليه عن رئاسة البنك قبل أكثر من ثلاث سنوات على انتهاء ولايته الثانية.



وإضافة إلى إيفانكا ترامب ونيكي هايلي، يتم تداول أسماء أخرى، من بينها مساعد وزير الخزانة للشئون الدولية ديفيد مالباس، ومارك جرين رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.



وبموجب اتفاق غير خطي، تقوم الولايات المتحدة - أكبر مساهم في الصندوق - دائمًا باختيار رئيس للبنك منذ تأسيسه.



وكان كيم أول مرشح أمريكي يخوض معركة شهدت تنافسًا على رئاسة البنك في 2012، وقال مجلس البنك إن عملية الاختيار ستكون "شفافة وقائمة على الجدارة"، ما يوحي بعدم استبعاد مرشحين غير أمريكيين.





