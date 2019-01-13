» «راشفورد» يقود مانشستر يونايتد للفوز على توتنهام

13 يناير 2019 - 08:38 م

حقق فريق مانشستر يونايتد فوزًا غاليًا على توتنهام، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «ويمبلي»، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين بالدوري الإنجليزي.

ويدين مانشستر يونايتد بالفوز اليوم لمهاجمه الشاب ماركوس راشفورد والذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول بعد تمريرة رائعة من بول بوجبا.

وبهذه النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده للنقطة 41 في المركز الخامس متساويا مع أرسنال بنفس الرصيد، فيما توقف رصيد توتهام عند النقطة 48 في المركز الثالث.