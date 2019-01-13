إصابة لاعب كرة في حادث بمصر الجديدة

13 يناير 2019 - 08:37 م

تعرض أحمد سليمان "إيشا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الشمس، لحادث سير مروع أثناء توجهه الى مران فريقه اليوم، بملعب الشمس بمصر الجديدة.

وتم نقل لاعب الشمس الى إحدى المستشفيات القريبة من موقع الحادث فى منطقة السندباد، وكشفت الفحوصات الطبية الأولى عن إصابة "ايشا" بنزيف على الرئة وكسر فى أنكل القدم .

وحرص لاعبو الفريق والجهاز الفنى بقيادة طه شحاته على التواجد بجوار أحمد سليمان بالمستشفى بمجرد سماعهم خبر إصابته، كما أجرى مجلس الشمس برئاسة أسامة ابو زيد اتصالا بالجهاز الفنى للإطمئنان على سلامة اللاعب.