CIB يوافق على زيادة رأس المال المرخص بقيمة 30 مليار جنيه

13 يناير 2019 - 08:36 م



وافق مجلس إدارة البنك التجارى الدولى - مصر، على مقترح زيادة رأس المال المرخص به من 20 مليارًا إلى 50 مليار جنيه.

وقال البنك، فى بيان للبورصة، إن المجلس اعتمد نموذج الافصاح المخصص لذلك وفوض العضو المنتدب فى إجراء أى تعديلات على تقرير الافصاح وفقًا لمتطلبات الرقابة المالية.

وفوض المجلس العضو المنتدب فى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى الزيادة، وتعديل بعض مواد النظام الأساسى للبنك.

ويبلغ رأس المال المصدر للبنك 11.6 مليار جنيه، موزعًا على 1.16 مليار سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للواحد.





