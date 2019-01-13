موعد انتظام حمدي فتحي في مران الأهلي

13 يناير 2019 - 08:34 م

أعلن مسئولو النادي الأهلي، حصولهم على خدمات حمدي فتحي، صانع ألعاب نادي إنبي، لمدة 4 سنوات ونصف، تبدأ من الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف الأهلي عبر موقعه الرسمي، إنهاء الإجراءات المالية والإدارية الخاصة باللاعب.

وذكر الموقع الرسمي، أن اللاعب سينتظم في تدريبات الأهلي الجماعية اعتبارًا من يوم الاثنين.

وخاض لاعب وسط إنبي البالغ من العمر 25 عامًا 16 مباراة في الدوري هذا الموسم، ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين.

وأبرمت الصفقة اليوم بمقر النادي البترولي بحضور زكريا السيد نائب رئيس مجلس إدارة نادى إنبي، والذى استقبل وفد النادى الأهلى برئاسة عدلى القيعى مستشار التسويق بالنادى الأهلى وأمير توفيق مدير لجنة التعاقدات.