» علاء مبارك يعلق على خسارة مصر أمام قطر

13 يناير 2019 - 08:28 م

أبدى علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، حزنه الشديد بعد خسارة منتخب مصر لليد من نظيره القطري بنتيجة 28/23، في بطولة كأس العالم.

وغرد مبارك، من خلال حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "حاجة تفور الدم، مباراة منتخب مصر وقطر في بطولة العالم لكرة اليد والتي فاز فيها منتخب قطر علي منتخبنا، هارد لاك لمنتخبنا ومطلوب التركيز في المباريات القادمة وعودة الروح القتالية حتي نتمكن إن شاء الله من الصعود إلى الأدوار التالية.. كل التوفيق لمنتخبنا".

وتلقى المنتخب المصري الهزيمة الثانية له في بطولة كأس العالم لكرة اليد من نظيره القطري بعدما هُزم من منتخب السويد في المباراة الأولى.