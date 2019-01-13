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قطر تعلن استثمار 45 مليار دولار في أمريكا

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ترامب وتميم
ترامب وتميم

وكالات - خالد الشرقاوي

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قطر

أمريكا

الاستثمار

أعلنت الدوحة، اليوم الأحد، أنها تعتزم استثمار حوالي 45 مليار دولار في اقتصاد الولايات المتحدة في غضون عامين مقبلين على حساب الاتحاد الأوروبي.

واشنطن والدوحة تتفقان على توسيع التواجد العسكري الأمريكي في قاعدة العديد.

وقال الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، منصور إبراهيم آل محمود، في مؤتمر صحفي عقده على هامش الجولة الثانية من "الحوار الاستراتيجي" بين قطر والولايات المتحدة، إنه يستثمر حاليًا نحو 30 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي، مضيفًا: "والآن نتحدث عن نحو 45 مليار دولار للسوق الأمريكية.. نتجه صوب ذلك خلال العامين المقبلين".

وأوضح آل محمود: "هدفنا هو موازنة محفظتنا.. في الوقت الحالي، نركز قليلاً على أوروبا، والهدف من توجيه هذه المخصصات صوب السوق الأمريكية هو موازنة المحفظة".

وذكر آل محمود، أن جهاز قطر للاستثمار يتطلع إلى قطاعات رئيسية في الولايات المتحدة، مثل العقارات والتكنولوجيا والبورصات الأمريكية.

وأنشأ صندوق الثروة السيادي القطري محفظة أوروبية ضخمة عبر شراء حصص في شركات من بينها "دويتشه بنك" و"كريدي سويس" و"بورصة لندن" و"فولكسفاجن".

وكان الرئيس التنفيذي السابق لجهاز قطر للاستثمار، عبد الله بن محمد بن سعود آل ثان، تعهد في 2015 باستثمار 45 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال 5 سنوات.

جاءت تصريحات آل محمود في الوقت الذي يزور فيه وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قطر في إطار جولة بالمنطقة.

وكان وزير التجارة القطري، علي الكواري، قال في "مؤتمر الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي"، إن قيمة التجارة الثنائية بين قطر والولايات المتحدة ارتفعت إلى مثليها في 10 سنوات، وأضاف الكواري أن الولايات المتحدة تتصدر قائمة المصدرين لبلاده.


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