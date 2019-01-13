من "المناخ التشاؤمي" إلى "نشر السلبية".. تهم تثير الجدل في مصر

13 يناير 2019 - 08:27 م

تهم جديدة من نوعها على أسماع المصريين خلال السنوات الأخيرة كانت سببًا في إثارة موجة من الجدل الواسع والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب غرابتها، وهو ما يطرح التساؤلات حول قانونيتها.

كانت آخر هذه التهم، تلك التي وجهت إلى ثلاثة أطباء بمحافظة كفر الشيخ أحيلوا إلى النيابة الإدارية بتهمة "نشر السلبية".

وتضمن القرار الذي أصدره الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، بإيقاف الأطباء الثلاثة عن العمل، وإحالتهم إلى النيابة الإدارية، "تهمة التقصير في أداء وجبهم الوظيفي، ونشر الروح السلبية بين زملائهم في العمل، وعدم القيام بمهامهم خلال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، للقضاء على "فيروس سي" والأمراض غير السارية".

غير أن التهمة لم تكن الأولى من نوعها التي تثير الجدل حول غرابتها.

وفي عام 2016، نشرت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، فيديو لاعترافات مواطنين منتمين لجماعة "الإخوان المسلمين"، متهمة إياهم بـ"اصطناع الأزمات وإيجاد مناخ تشاؤمي".

وقال الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية, إن "هذه الاتهامات لا سند لها في القانون", متسائلاً: "كيف يحاكم شخص على أنه حزين أو غير سعيد, ثم توجه له تهمة خلق مناخ تشاؤمي؟".

وأضاف لـ"المصريون"، أن "ما قام به محافظ كفر الشيخ من إيقاف ثلاثة أطباء عن العمل أثار سخرية على "السوشيال ميديا", لأنها لا توجد تهمة في القانون بهذا المعنى".

من جهته، قال المحامي أسعد هيكل, رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين سابقًا، إن "وصف هذه التهم بهذا المعنى غير دقيق ولا يوجد تهم بهذا التوصيف القانوني".

وأضاف لـ "المصريون"، أنه "خلال الفترة الماضية زادت البلاغات الكاذبة والقضايا المتعلقة بالشائعات"، موضحًا أن "القانون يعاقب الشخص على نشر الأخبار الكاذبة إذا ثبت أن هناك شخصًا أشاع أخبارًا كاذبة، الهدف منها الإضرار بالمجتمع".

وتابع هيكل: "الأخبار الكاذبة قد تكون الهدف منها نشر الروح السلبية أو خلق روح تشاؤمية لدى المواطنين, لكن على الحاكم القانوني أن يراعى جانب مهمًا فيما يعرف بالقصد الجنائي لدى المتهم, أي إذا كان ذلك بحسن نية ودون قصد في الإضرار، فهنا لا جريمة على الشخص".

وأشار إلى أنه "إذا توافر القصد الجنائي بوجود نية سيئة وأضرار بالمجتمع من إذاعة تلك الأخبار؛ فهذا يقع تحت طائلة القانون ويجب أن يعاقب".