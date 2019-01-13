هؤلاء شهداء الغربة

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عبدالرحيم ثابت المازني
عبدالرحيم ثابت المازني

عبدالرحيم ثابت المازني

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أراد الله أن ينتهي أجلهم وهم عائدون من عملهم علي طريق الوفرة بالكويت بسبب اصطدام التاكسي الذي يستقلونه وجها بوجه بسيارة دفع رباعي تستقل أسرة كويتية نسأل الله لهم السلامة 
هؤلاء 6افراد خمسة أقارب من أسيوط وسائق التاكسي 
عدد الركاب داخل التاكسي يوضح انهم من فئة العمالة البسيطة التي تكد ليوم طويل وفِي عناء من أجل لقمة عيشهم بشرف وأمانة في ظل الكثير الذي يتجار بهم وحتى بجثثهم بكلمات لا تثمن ولا تغني اهلهم بسبب وجع فقدهم أو الظروف التي اضطرتهم للسفر وترك اولادهم وذويهم ولكل أجل كتاب " وإنا لله وإنا اليه راجعون "
والسؤال الان هل الاسرة المكلومة والمفجوعة بفقد ذويهم تتحمل وجع على وجع لتسافر سبع ساعات لاستقبال جثامين ذويهم للقاء الأخير ووداعهم الى مثواهم الأخير لتعود في سبع ساعات اخرى  الى الصعيد في ظل الظروف الجوية شديدة البرودة ..؟
شركة مصر للطيران أغلى تذكرة من الخليج الي مصر تكون على خطوط مصر للطيران وللعلم الجثة تذكرتان وليس تذكرة واحدة بالاضافة الى مرافق معها تخيلوا كم المتاجرة وعدم الرحمة وبعد هذا عذاب الاستقبال ولا يمكن سفر الجثة الا على طيران مصر للطيران لانه الطيران الرسمي للبلاد هل هذا معقول عدم توفير رحلات الى سوهاج أو أسيوط لنتحمل كل هذا الذل والوجع ..؟
سؤال اطرحه على اصحاب القرار لعلهم يشعرون ..!

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