هؤلاء شهداء الغربة

أراد الله أن ينتهي أجلهم وهم عائدون من عملهم علي طريق الوفرة بالكويت بسبب اصطدام التاكسي الذي يستقلونه وجها بوجه بسيارة دفع رباعي تستقل أسرة كويتية نسأل الله لهم السلامة



عدد الركاب داخل التاكسي يوضح انهم من فئة العمالة البسيطة التي تكد ليوم طويل وفِي عناء من أجل لقمة عيشهم بشرف وأمانة في ظل الكثير الذي يتجار بهم وحتى بجثثهم بكلمات لا تثمن ولا تغني اهلهم بسبب وجع فقدهم أو الظروف التي اضطرتهم للسفر وترك اولادهم وذويهم ولكل أجل كتاب " وإنا لله وإنا اليه راجعون "

عدد الركاب داخل التاكسي يوضح انهم من فئة العمالة البسيطة التي تكد ليوم طويل وفِي عناء من أجل لقمة عيشهم بشرف وأمانة في ظل الكثير الذي يتجار بهم وحتى بجثثهم بكلمات لا تثمن ولا تغني اهلهم بسبب وجع فقدهم أو الظروف التي اضطرتهم للسفر وترك اولادهم وذويهم ولكل أجل كتاب " وإنا لله وإنا اليه راجعون "

والسؤال الان هل الاسرة المكلومة والمفجوعة بفقد ذويهم تتحمل وجع على وجع لتسافر سبع ساعات لاستقبال جثامين ذويهم للقاء الأخير ووداعهم الى مثواهم الأخير لتعود في سبع ساعات اخرى الى الصعيد في ظل الظروف الجوية شديدة البرودة ..؟

والسؤال الان هل الاسرة المكلومة والمفجوعة بفقد ذويهم تتحمل وجع على وجع لتسافر سبع ساعات لاستقبال جثامين ذويهم للقاء الأخير ووداعهم الى مثواهم الأخير لتعود في سبع ساعات اخرى الى الصعيد في ظل الظروف الجوية شديدة البرودة ..؟