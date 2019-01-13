» تفاصيل اغتصاب أب لابنته بشبرا

13 يناير 2019 - 08:10 م

اعترف "وجية - عامل" 55 سنة ، أمام نيابة اول شبرا الخيمة برئاسة المستشار عمرو عوض، عن ارتكابه جريمة بشعة بحق ابنته القاصر واغتصابها أكثر من مرة، مما نتج عنه حملها سفاحًا منه .

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم، كان يعمل مع ابنته "مارينا 16 سنة فى أحد المصانع بمنطقة شبرا الخيمة، وزوجته كانت تعمل وغير موجود فترات طويلة فى المنزل بحكم عملها، وفى أحد الأيام أثناء عمل المتهم فى المصنع طلب من ابنته الصعود إلى الشقة، حيث يوجد المصنع، أسفل منزلها وأثناء وجودهما بمفردهما فى الشقة تجرد من مشاعرة الإنسانية واستجاب لرغباته الجنسية، واقتحم غرفة نوم ابنته وجردها من ملابسها واغتصبها تحت التهديد، وطلب منها عدم إبلاغ والدتها بما حدث .

واعترف المتهم فى التحقيقات بارتكابه للواقعة، وأنه مارس الرزيلة مع ابنته أكثر من مرة، بسبب شعوره بالكبت الجنسى نتيجة عدم قدرة زوجته على تلبية رغباته الجنيسة، وانشغالها بالعمل فقرر أن يعوض ذلك فى ابنته، مشيرًا إلى أنه هدد ابنته فى حالة افتضاح أمره، وأنه كان يستغل عملها معه فى المصنع ويستدرجها إلى شقته ويمارس معها الرزيلة .

بينما اعترفت المجنى عليها فى تحقيقات النيابة ، أن والدها عاشرها معاشرة الأزواج أكثر من مرة فى شقتهما، وهدهها بعدم إبلاغ والدتها بما حدث، مشيرة إلى أنها كانت تعمل معه فى أحد المصانع ووالدتها كانت خارج المنزل باستمرار.

وأضافت المتهمة أنها اكتشفت أنها حامل فى طفل سفاح، نتيجة العلاقة الجنسية مع والدها، حيث شعرت بآلام فى بطنها وتوجهت إلى أحد الأطباء وأخبرها أنها حامل فى الشهر الثانى، فأخبرت والدتها بما حدث وعندما علم والدها بافتضاح أمره، هرب وترك المنزل .

وكشفت المجنى عليها أن والدتها اصطحبتها إلى أحد الأطباء، وأجرى لها عملية إجهاض للطفل، ولكن بعد مرور شهور عاد والدها إلى المنزل مرة أخرى، مما دفع والدتها لتحرير محضر بقسم شرطة أول شبرا الخيمة، تتهم فيه والدها باغتصابها وتسببه فى حملها سفاحًا لتأمر النيابة بإشراف المستشار خالد الأتربى المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق ووجه له تهمة اغتصاب قاصر .