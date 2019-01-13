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بالفيديو.. هبوط "المسبار الصيني" على الجانب المظلم من القمر

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وجه القمر المظلم
وجه القمر المظلم

وكالات - خالد الشرقاوي

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هبوط

القمر

مسبار صيني

نشرت الإدارة الفضائية الصينية فيديو لهبوط مسبار "تشانغ آن-4" برفق على الجانب المظلم للقمر.

وأفادت وسائل الإعلام، في وقت سابق بأن مسبار "تشانغ آن-4" الصيني أرسل إلى الأرض صورًا بانورامية للجانب الآخر للقمر، ما مكن الخبراء الصينيين من إجراء تحليل أولي لتضاريس تحيط بالمسبار.

يذكر أن المهمة الرئيسة لمشروع "تشانغ آن-4" تنحصر في  دراسة المكونات المعدنية لسطح القمر في تلك المنطقة، فضلاً عن الرصد الفكي اللاسلكي.


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