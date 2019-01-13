بالفيديو.. هبوط "المسبار الصيني" على الجانب المظلم من القمر

13 يناير 2019 - 08:09 م

نشرت الإدارة الفضائية الصينية فيديو لهبوط مسبار "تشانغ آن-4" برفق على الجانب المظلم للقمر.

وأفادت وسائل الإعلام، في وقت سابق بأن مسبار "تشانغ آن-4" الصيني أرسل إلى الأرض صورًا بانورامية للجانب الآخر للقمر، ما مكن الخبراء الصينيين من إجراء تحليل أولي لتضاريس تحيط بالمسبار.

يذكر أن المهمة الرئيسة لمشروع "تشانغ آن-4" تنحصر في دراسة المكونات المعدنية لسطح القمر في تلك المنطقة، فضلاً عن الرصد الفكي اللاسلكي.