» اتحاد اليد: نعتذر عن الخسارة أمام قطر

أمير سعد
أكد عبده عبد الوهاب عضو الاتحاد المصري لكرة اليد، أن خسارة الفراعنة أمام قطر بنتيجة 28-23 في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم، كانت غير متوقعة.
وقال عبد الوهاب في تصريحات تليفزيونية: "الخسارة أمام قطر كانت غير متوقعة، والجميع أصابه الحزن بعد اللقاء".
وأضاف: "الجهاز الفني ارتكب العديد من الأخطاء خلال أحداث اللقاء في جميع الجوانب، وساهم ذلك في فوز قطر".
وتابع: "مجلس إدارة الاتحاد لم يقصر مع الجهاز الفني قبل المونديال، وقام بتلبية جميع الطلبات قبل الذهاب لكأس العالم".
وأتم: "تعتذر للشعب المصري على الخسارة أمام قطر".
وكانت المنتخب قد تلقى الخسارة في المباراة الأولى أمام منتخب السويد بنتيجة 27-24.
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