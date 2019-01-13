» اتحاد اليد: نعتذر عن الخسارة أمام قطر

13 يناير 2019 - 08:03 م

أكد عبده عبد الوهاب عضو الاتحاد المصري لكرة اليد، أن خسارة الفراعنة أمام قطر بنتيجة 28-23 في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم، كانت غير متوقعة.

وقال عبد الوهاب في تصريحات تليفزيونية: "الخسارة أمام قطر كانت غير متوقعة، والجميع أصابه الحزن بعد اللقاء".

وأضاف: "الجهاز الفني ارتكب العديد من الأخطاء خلال أحداث اللقاء في جميع الجوانب، وساهم ذلك في فوز قطر".

وتابع: "مجلس إدارة الاتحاد لم يقصر مع الجهاز الفني قبل المونديال، وقام بتلبية جميع الطلبات قبل الذهاب لكأس العالم".

وأتم: "تعتذر للشعب المصري على الخسارة أمام قطر".

وكانت المنتخب قد تلقى الخسارة في المباراة الأولى أمام منتخب السويد بنتيجة 27-24.