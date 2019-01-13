» حبس 5 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار

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قررت نيابة مركز بنها، حبس 5 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بقرية طحلة مركز بنها، وتحفظت النيابة على المنزل محل الواقعة وطلبت تحريات المباحث.

كان اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، تلقى إخطارا من المقدم أحمد كمال، رئيس مباحث مركز بنها، يفيد تنقيب أحد الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل منزله بناحية قرية طحلة بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت مباحث المركز، وبالفحص تبين وجود أعمال حفر على مساحة "2 × 2 متر بعمق 10 أمتار" داخل إحدى غرف المنزل وتواجد 5 أشخاص يقومون بالحفر وهم كلٍ من "ا. ب"، صاحب المنزل، و"ه. ب"، سائق، و"ا. ع. ب"، و"م. ى”، و"م. ح. ن".

تم التحفظ على العدد والأدوات المستخدمة فى عملية الحفر وبمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بالحفر داخل المنزل بغرض التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. واتخذت النيابة قرارها السابق.


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