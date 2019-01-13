» منح العاملين «إجازة أبوة» 3 أيام

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إجازة أبوة

وكالات - خالد الشرقاوي

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إجازة أبوة

النواب الأردني

أقر مجلس النواب الأردني مساء اليوم الأحد، مشروع قانون معدل لقانون العمل يمنح امتيازات جديدة للعاملين.

ووافق النواب الأردني على منح العامل إجازة أبوة مدتها 3 أيام مدفوعة الأجر، إلى جانب رفع الإجازة السنوية للعامل الذي مضى على عمله أقل من 5 سنوات إلى 18 يومًا بدلًا من 14.

كما رفع المجلس بحسب صحيفة "الغد" الأردنية الإجازة السنوية للعامل الذي مضى على عمله أكثر من 5 سنوات إلى 24 يومًا بدلًا من 21.

وأبقى المجلس على تعويض نصف شهر لكل سنة خدمة للعامل في الفصل التعسفي.


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