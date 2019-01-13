» منح العاملين «إجازة أبوة» 3 أيام

وكالات - خالد الشرقاوي
أقر مجلس النواب الأردني مساء اليوم الأحد، مشروع قانون معدل لقانون العمل يمنح امتيازات جديدة للعاملين.
ووافق النواب الأردني على منح العامل إجازة أبوة مدتها 3 أيام مدفوعة الأجر، إلى جانب رفع الإجازة السنوية للعامل الذي مضى على عمله أقل من 5 سنوات إلى 18 يومًا بدلًا من 14.
كما رفع المجلس بحسب صحيفة "الغد" الأردنية الإجازة السنوية للعامل الذي مضى على عمله أكثر من 5 سنوات إلى 24 يومًا بدلًا من 21.
وأبقى المجلس على تعويض نصف شهر لكل سنة خدمة للعامل في الفصل التعسفي.
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