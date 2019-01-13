مدبولي يتابع تكليفات الرئيس بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة

13 يناير 2019 - 07:55 م



التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن عدد من المشروعات، مثل تمويل إنشاء 4500 مصنع على مستوى الجمهورية، وتمويل الورش في مدينة دمياط الجديدة لتصنيع أثاث وحدات الإسكان المٌخصصة لسكان المناطق العشوائية التي يتم تطويرها، وكذلك تمويل ورش الصناعات المغذية لصناعة الجلود.



ويولي مدبولي، اهتماماً كبيراً بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة بعد نقل تبعيته لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك من أجل تقوية أدائه ودعم دوره الفاعل في تمويل مشروعات الشباب لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم.





