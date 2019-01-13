» «الجندي»: السيسي يقدم مصلحة المجتمع على صحته

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لعلهم يفقهون

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن متابعة المسئول لعمله في ظل أجواء المناخ شديد البرودة حاليًا أمرًا يستدعي الإشادة والتحية والاحترام.

وقال خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد: "ينبغي أن نحيي كل إنسان نازل على شغله وأكل عيشه في الجو ده، وسط التقلبات الجوية"، موجهًا التحية إلى جنود مصر على الحدود.

وأضاف: "تخيل حضرتك لابس بيجامتك وبطانيتك، وهناك على الحدود واحد واقف، شاب في مقتبل حياته واقف ببسالة متوكل على ربه ومعرض نفسه لكل أنواع الأخطار علشان يحميك ويحمي أولادك وبناتك".

وأكد،أنه يجب مضاعفة الاحترام لكل الأيدي العاملة في هذه الأحوال الجوية المتقلبة، مشيدًا في هذا السياق بحرص عساكر وضباط المرور في الشوارع وأقسام الشرطة على القيام بمهامهم رغم صعوبة الجو.

ولفت كذلك إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الأردن، قائلًا: "تخيل لو أنت رئيس دولة، إيه اللي يخليك تسافر دلوقتي، هتقول هأجلها يومين تلاتة، لكن الرئيس بيقدم مصلحة المجتمع على صحته، الرئيس ضرب لنا المثل في العمل، فاللهم بارك فيه وادفع عنه كيد الأعداء وكيد الكائدين".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أجرى زيارة رسمية للأردن اليوم الأحد، أجرى خلالها جلسة مباحثات مع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين.


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