غدًا إعادة محاكمة متهم بعنف الطالبية

13 يناير 2019 - 07:53 م

تنظر غدًا الاثنين محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة إجراءات محاكمة متهم فى أحداث العنف التى وقعت فى منطقة الطالبية والتى وقعت فى أغسطس من عام 2014، والمعروفة بـ"أحداث عنف الطالبية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وايمن البابلى وسكرتارية عمر عاشور

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين مجموعة من التهم، منها التجمهر، تحريض المواطنين على التجمهر، وحيازة أسلحة نارية، والتحريض على العنف الطالبية، وتعطيل المواصلات.