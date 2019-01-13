«جروس»: الحسم أمام اتحاد طنجة في برج العرب

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برج العرب

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اتحاد طنجة

أبدى السويسري كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رضائه عن التعادل مع اتحاد طنجة المغربى، سلبيًا بدون أهداف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، على ملعب ابن بطوطة، فى ذهاب دور الـ32 مكرر بالبطولة الكونفدرالية.

وقال جروس في تصريحاته عقب المباراة، إن الزمالك تعادل مع فريق قوي ووسط جماهير مميزة كانت تؤازره طوال المباراة، متابعا:"المباراة كانت صعبة وحاولنا الحفاظ على شكل الزمالك فى المباراة ودافعنا جيدا واعتمدنا على المرتدات".

أضاف جروس إن الحسم سيكون في مباراة العودة وسيلعب وقتها بخطة مختلفة تعتمد على الهجوم، التى ستقام السبت المقبل، وعن عدم الدفع بأوباما ومصطفى فتحي في التشكيل الأساسي قال جروس إن الثنائي كان يعانى من إصابة خفيفة وفضل عدم الدفع بهما في المباراة ودفع بأوباما في الدقائق الأخيرة فقط من عمر اللقاء.

 كان جروس قد أجرى تغييرين عن التشكيل الزمالك الأساسى أمام طنجة حيث دفع بمحمد إبراهيم وإبراهيم حسن بدلا من أوباما ومصطفى فتحى واستبعد الأخير من قائمة اللقاء ودفع بأوباما فى الدقيقة 69 من عمر المباراة.


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