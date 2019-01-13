فصل طالب متفوق بسبب رسالة «حُب» لزميلته على«الواتس آب»

13 يناير 2019 - 07:51 م

قررت مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالعبور، فصل أحد طلابها ويدعى " عمرو راشد" لمدة 10 أيام وحرمانه من دخول الامتحانات اليوم، بسبب رسالة «حُب» أرسلها لزميلته على «الواتس آب».

واستغاثت والدة الطالب من إدارة المدرسة، مشيرة إلى أن المدرسة قامت باستدعائها لسحب ملف ابنها من المدرسة بعد الواقعة، مؤكدة أها رفضت ذلك لعدم وجود دليل كما أن الأمر لا يستدعي تدمير مستقبل طالب متفوق بهذا الشكل.

وأشارت الأم، أنها راسلت وزير التربية والتعليم نظرًا لأن مدارس المتفوقين تتبع الوزير مباشرة إلا أن جميع شكواها لم يتم الرد عليها.

وقالت: حاولنا التواصل مع مدير المدرسة للرد على تلك الأقوال، لكنّه لا يجيب على هاتفه، كذلك أيضا وزارة التربية والتعليم، والتي تحدّث عدد من قياداتها بأنّ مدارس المتفوقين تتبع الوزير مباشرة ولكن تم حجب جميع الشكاوى من المقدمة من الام وتوصلت مع بعض أعضاء مجلس الشعب وقالوا لها كالتالي ان يذهب ابنها إلى الامتحانات واليوم ذهب الطالب عمرو راشد إلى الامتحان ولكن رفض مدير المدرسة دخول الطالب".