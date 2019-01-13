  • الأحد 13 يناير 2019
  • بتوقيت مصر09:25 م
بحث متقدم
وزيرة الصحة

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للأطباء والمواطنين

أرشيفية

محامي «الشوبكي» للمتحدث باسم البرلمان: الحكم واجب النفاذ

علاء مبارك

علاء مبارك يعلق على خسارة مصر أمام قطر

القبض على هارب في أحداث يناير بالإسكندرية

من "المناخ التشاؤمي" إلى "نشر السلبية".. تهم تثير الجدل في مصر

المحلات التجارية

عزيزي المواطن: في هذه الحالة.. إلغاء رخصة المحل الخاص بك

الإمام الغائب

الإسلاميون.. تحت قيادة «الإمام الغائب»

أرشيفية

شكاوى واسعة في أول أيام امتحان «الكتاب المفتوح»

البرلمان

البرلمان يحذف«حظر الخمور» في ترخيص المحال العامة

انخفاض منسوب النيل

«الري» تكشف سبب انخفاض منسوب النيل

بن راشد وصدام

«بن راشد» يكشف تفاصيل عرض مغرٍ قدمه لـ«صدام» لترك الحكم

فصل طالب متفوق بسبب رسالة «حُب» لزميلته على«الواتس آب»

الصفحة الأخيرة

الطالب عمرو راشد
الطالب عمرو راشد

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

«المحافظين» يطالب «الكهرباء» بوضع حد للتقدير الجزافى فى قراءة العدادات

#

معلم يقتل طالبًا وشقيقه فى سوهاج

#

والدة طالب تكسر ذراع مدرس احتجاجًا على فصل ابنها

#

إخلاء سبيل ولي أمر طالب في اتهامه بالتعدي على المدرسين

طالب

فصل

مدرسة المتفوقين

قررت مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالعبور، فصل أحد طلابها ويدعى " عمرو راشد" لمدة 10 أيام وحرمانه من دخول الامتحانات اليوم، بسبب رسالة «حُب» أرسلها لزميلته على «الواتس آب».

واستغاثت والدة الطالب من إدارة المدرسة، مشيرة إلى أن المدرسة قامت باستدعائها لسحب ملف ابنها من المدرسة بعد الواقعة، مؤكدة أها رفضت ذلك لعدم وجود دليل كما أن الأمر لا يستدعي تدمير مستقبل طالب متفوق بهذا الشكل.

وأشارت الأم، أنها راسلت وزير التربية والتعليم نظرًا لأن مدارس المتفوقين تتبع الوزير مباشرة إلا أن جميع شكواها لم يتم الرد عليها.

وقالت: حاولنا التواصل مع مدير المدرسة للرد على تلك الأقوال، لكنّه لا يجيب على هاتفه، كذلك أيضا وزارة التربية والتعليم، والتي تحدّث عدد من قياداتها بأنّ مدارس المتفوقين تتبع الوزير مباشرة ولكن تم حجب جميع الشكاوى من المقدمة من الام وتوصلت مع بعض أعضاء مجلس الشعب وقالوا لها كالتالي ان يذهب ابنها إلى الامتحانات واليوم ذهب الطالب عمرو راشد إلى الامتحان ولكن رفض مدير المدرسة دخول الطالب".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التكوين الطبقي الجاهلي في جماعة الإخوان المسلمين!

محمود سلطان

امتحان الأوبن بوك

فراج إسماعيل

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور.. «بومبيو» يصل السعودية للقاء الملك سلمان
» إغلاق ميناء الغردقة البحري لسوء الأحوال الجوية
» علاء مبارك يعلق على خسارة مصر أمام قطر
» «راشفورد» يقود مانشستر يونايتد للفوز على توتنهام
» بث مباشر.. مباراة برشلونة وإيبار
» تفاصيل اغتصاب أب لابنته بشبرا
» اتحاد اليد: نعتذر عن الخسارة أمام قطر
» منح العاملين «إجازة أبوة» 3 أيام
» «الجندي»: السيسي يقدم مصلحة المجتمع على صحته
» حبس 5 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار
» إنقاذ مواطن عربي من الغرق في النيل

استطلاع رأي

هل تؤيد إصدار قرار بالعفو عن أبوتريكة؟

  • فجر

    05:32 ص

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:18

  • عشاء

    18:48

من الى
الإمام الغائب
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي