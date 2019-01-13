"الإسكان": الثلاثاء تسليم 408 وحدات بمشروع "دار مصر"

13 يناير 2019 - 07:48 م





صرح المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بأن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ بعد غد الثلاثاء 15/1/2019، وحتى يوم الثلاثاء 12/2/2019، فى تسليم 408 وحدات (17 عمارة)، أرقام (30 – 31 – 32 – 33 – 43 – 44 – 41 – 42 – 45 – 46 – 51 – 52 – 35 – 36 – 39 – 40 – 27)، بموقع 2، بالمجاورة 34، بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط.



وقال المهندس محمد السيد مصطفى رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة: تم التواصل مع بنك التعمير والإسكان - فرع دمياط الجديدة، لاستكمال إجراءات تسليم الوحدات للفائزين بها، وإخطار الحاجزين بمواعيد الاستلام.



وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع دمياط الجديدة، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومى للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد آخر قسط.





