  • الأحد 13 يناير 2019
  • بتوقيت مصر09:24 م
بحث متقدم
وزيرة الصحة

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للأطباء والمواطنين

أرشيفية

محامي «الشوبكي» للمتحدث باسم البرلمان: الحكم واجب النفاذ

علاء مبارك

علاء مبارك يعلق على خسارة مصر أمام قطر

القبض على هارب في أحداث يناير بالإسكندرية

من "المناخ التشاؤمي" إلى "نشر السلبية".. تهم تثير الجدل في مصر

المحلات التجارية

عزيزي المواطن: في هذه الحالة.. إلغاء رخصة المحل الخاص بك

الإمام الغائب

الإسلاميون.. تحت قيادة «الإمام الغائب»

أرشيفية

شكاوى واسعة في أول أيام امتحان «الكتاب المفتوح»

البرلمان

البرلمان يحذف«حظر الخمور» في ترخيص المحال العامة

انخفاض منسوب النيل

«الري» تكشف سبب انخفاض منسوب النيل

بن راشد وصدام

«بن راشد» يكشف تفاصيل عرض مغرٍ قدمه لـ«صدام» لترك الحكم

حبس متهمين 3 سنوات نصبوا على موظفة

قضايا وحوادث

حبس موظف بالضرائب نصب على المواطنين في10ملايين جنيه
ارشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

شاب يدير شبكة دعارة بمساعدة أمه

#

ضبط عامل بتهمة اغتصاب ابنته

#

تأييد أحكام السجن المشدد على المتهمين بـ"عنف ناهيا"

#

حبس 3 متهمين بممارسة الرذيلة.. الساعة بـ200 جنيه

نصب

حبس

شقق سكنية

قضت محكمة جنح المقطم والخليفة، برئاسة المستشار معتز صادق، وسكرتارية علاء رزق، بالسجن غيابيًا 3 سنوات لـ 3 متهمين بالنصب على موظفة بزعم قدرتهم على توفير شقق سكنية وأراض بمشروعات الدولة.

تعود تفاصيل القضية، إلى ورود بلاغ لمباحث الأموال العامة من موظفة يفيد تعرضها للنصب على يد 3 أشخاص، والاستيلاء منها على مبلغ مالى مليون و690 ألف جنيه بزعم قدرتهم على تسهيل حصولها على شقق سكنية وأراض بمشروعات الدولة.

وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة الواقعة، وأن المتهمين زعموا بوجود علاقات بينهم وبين مسئولين فى الدولة ، تمكنهم من تسهيل حصول المجنى عليها على وحدات سكنية وقطع أراضى فى أكثر من مشروع.

وأكدت المبلغة، أنهم حصلوا منها على مبلغ مالى 320 ألف جنيه، مقابل مساعدتها على حجز 6 قطع أراض، وبالفعل أطلعوها على كشف بأسماء الفائزين فى القرعة وكان اسمها وأفراد أسرتها من بين الفائزين، ثم اكتشفت بعد ذلك أن المشروع وهمى،  وحينما واجهتهم ادعوا أنهم فوجئوا بذلك وأنهم يسعون لاسترداد الأموال، وأقنعوها بطرح وحدات سكنية جديدة فى منطقة زهراء مدينة نصر، وحصلوا منها على مبلغ 800 ألف جنيه كمقدم حجز.

وتابعت المبلغة :"كما أقنعونى بوجود مشروع آخر واستولوا منى على مبلغ 570 ألف جنيه للحجز به، ليكون مجموع المبالغ المالية مليون و690 ألف جنيه  مقابل حجز 12 وحدة سكنية، وفيلا" ، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات وأمرت بإحالة القضية لمحكمة الجنح التى أصدرت قرارها السابق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التكوين الطبقي الجاهلي في جماعة الإخوان المسلمين!

محمود سلطان

امتحان الأوبن بوك

فراج إسماعيل

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور.. «بومبيو» يصل السعودية للقاء الملك سلمان
» إغلاق ميناء الغردقة البحري لسوء الأحوال الجوية
» علاء مبارك يعلق على خسارة مصر أمام قطر
» «راشفورد» يقود مانشستر يونايتد للفوز على توتنهام
» بث مباشر.. مباراة برشلونة وإيبار
» تفاصيل اغتصاب أب لابنته بشبرا
» اتحاد اليد: نعتذر عن الخسارة أمام قطر
» منح العاملين «إجازة أبوة» 3 أيام
» «الجندي»: السيسي يقدم مصلحة المجتمع على صحته
» حبس 5 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار
» إنقاذ مواطن عربي من الغرق في النيل

استطلاع رأي

هل تؤيد إصدار قرار بالعفو عن أبوتريكة؟

  • فجر

    05:32 ص

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:18

  • عشاء

    18:48

من الى
الإمام الغائب
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي