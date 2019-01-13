حبس متهمين 3 سنوات نصبوا على موظفة

13 يناير 2019 - 07:44 م

قضت محكمة جنح المقطم والخليفة، برئاسة المستشار معتز صادق، وسكرتارية علاء رزق، بالسجن غيابيًا 3 سنوات لـ 3 متهمين بالنصب على موظفة بزعم قدرتهم على توفير شقق سكنية وأراض بمشروعات الدولة.

تعود تفاصيل القضية، إلى ورود بلاغ لمباحث الأموال العامة من موظفة يفيد تعرضها للنصب على يد 3 أشخاص، والاستيلاء منها على مبلغ مالى مليون و690 ألف جنيه بزعم قدرتهم على تسهيل حصولها على شقق سكنية وأراض بمشروعات الدولة.

وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة الواقعة، وأن المتهمين زعموا بوجود علاقات بينهم وبين مسئولين فى الدولة ، تمكنهم من تسهيل حصول المجنى عليها على وحدات سكنية وقطع أراضى فى أكثر من مشروع.

وأكدت المبلغة، أنهم حصلوا منها على مبلغ مالى 320 ألف جنيه، مقابل مساعدتها على حجز 6 قطع أراض، وبالفعل أطلعوها على كشف بأسماء الفائزين فى القرعة وكان اسمها وأفراد أسرتها من بين الفائزين، ثم اكتشفت بعد ذلك أن المشروع وهمى، وحينما واجهتهم ادعوا أنهم فوجئوا بذلك وأنهم يسعون لاسترداد الأموال، وأقنعوها بطرح وحدات سكنية جديدة فى منطقة زهراء مدينة نصر، وحصلوا منها على مبلغ 800 ألف جنيه كمقدم حجز.

وتابعت المبلغة :"كما أقنعونى بوجود مشروع آخر واستولوا منى على مبلغ 570 ألف جنيه للحجز به، ليكون مجموع المبالغ المالية مليون و690 ألف جنيه مقابل حجز 12 وحدة سكنية، وفيلا" ، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات وأمرت بإحالة القضية لمحكمة الجنح التى أصدرت قرارها السابق.