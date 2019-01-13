باحث: الرئيس افتتح العام الجديد بإنجاز تاريخي

13 يناير 2019 - 07:25 م



قال الدكتور محمد بغدادي، باحث دكتوراة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن الرئيس السيسي قد افتتح عام 2019 بإنجاز تاريخي جديد يضاف الي انجازاته المصرية منذ توليه دفة الحكم في مصر وذلك بافتتاحه أكبر مسجد وكنيسة في العاصمة الإدارية الجديدة وهو له دلالة قوية علي أننا رعاة للسلام وله إشارة قوية علي أننا ننبذ التطرف والإرهاب.



وأكد بغدادي لـ"المصريون" أن مصر تحت رعاية السيسي ستظل درعًا للأمة وحماة للسلام ليس فقط في الشرق الأوسط بل في العالم أجمع.

وأشار بغدادي، أن الرئيس السيسي أعلنها صريحة أننا نخطو نحو المستقبل بخطوات سريعة ونقرأ الواقع جيدًا لكي نضع خططًا استراتيجية فعالة مع الوضع في الاعتبار الماضي ونقاط ضعفه ونقاط قوته.







