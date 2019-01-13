جمع 17 ألف طن قمامة يوميًا من محافظة القاهرة

13 يناير 2019 - 07:21 م

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إنه يتم جمع أكثر من 17 ألف طن قمامة يوميًا من محافظة القاهرة، مضيفًا: نحتاج إلى بنية تحتية لتعظيم الاستثمار في مجال تدوير المخلفات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن ثقافة المجتمع المصري في التخلص من القمامة من خلال جامعي القمامة وليس وضعها في الأماكن المخصصة لها، مشيرًا إلى أن هناك مليونًا ونصف المليون من جامعي القمامة في مصر.

وأكد، أن هناك زيادة في الفترة الأخيرة في عدد نباشي القمامة، مشيرًا إلى أن مستوى النظافة في الشارع المصري تحسن بالمقارنة بالأشهر السابقة.

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة: قالت إن مشكلة القمامة ضخمة، وأنه تم الانتهاء من دراسة حلها في الـ27 محافظة، لافتة إلى أن المواطن سيشعر بفرق في الشارع بشأن ملف القمامة خلال عامين، نظرًا لاحتياجنا إلى بنية تحتية للنقل والجمع.

وأوضحت أن هناك برنامجًا للتحكم في التلوث الصناعي للتخلص من مخلفات المصانع، مؤكدة أنه لا يوجد أي نية لبيع أو خصخصة المحميات ويتم العمل على تطوير البنية التحتية.