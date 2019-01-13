50 مليون دولار قرضًا للبنك العربي الإفريقي من "الأوروبى"

13 يناير 2019 - 07:19 م



وقع البنك العربى الإفريقى الدولى اتفاقية تسهيلات لتمويل التجارة الخارجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، بقيمة 50 مليون دولار.

وتأتي التسهيلات بنظام الائتمان الدائري المتجدد، في نطاق حزمة تسهيلات ائتمانية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار للبنك العربى الإفريقى الدولى بقيمة 110 ملايين دولار، وفقًا لبيان صادر عن البنك.

وتتيح الاتفاقية للبنك العربى الإفريقى التوسع في مجالات تمويل التجارة الدولية لعملاء البنك من المؤسسات بالتعاون مع البنك الأوروبي عبر كل آليات وأدوات تمويل التجارة، وكذلك من خلال ضمان المخاطر التجارية والسيادية التي يوفرها البنك الأوروبي للتعهدات الصادرة من البنك العربى الإفريقى الدولى للمؤسسات والبنوك الدولية في مجالات تمويل التجارة.





