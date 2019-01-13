قرار جديد من جامعة المنصورة بشأن واقعة «الحضن»

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محمد فضل- متابعات

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طالب

جامعة المنصورة

فتاة الحضن

أجل مجلس التأديب بجامعة المنصورة استكمال التحقيق مع بطل واقعة فيديو "الحضن" داخل الحرم الجامعى، لجلسة الاثنين المقبل وذلك بعد خروج الطالب على القيم وقواعد الاحترام والقيم والأعراف الجامعية.

وبدأت الواقعة، بتلقي الدكتور شريف خاطر، رئيس كلية حقوق المنصورة، مذكرة من أمن الجامعة تفيد "حضن" الطالب، لطالبة غير مقيدة بالجامعة أمام كلية آداب، مستنكرًا سلوك الطالب داخل الحرم الجامعى.

وكان نشطاء موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تداولوا مقطع فيديو يظهر طالبًا يحتضن طالبة داخل الحرم الجامعى؛ ما أثار استياء رواد الموقع، وأظهر الفيديو طالبًا أمام كافيتريا بالحرم الجامعى يركع على ركبتيه ويقدم باقة ورد لفتاة، ويقوم باحتضانها وسط تصفيق وتهليل من الطلاب.

وتبين بعد ذلك أن الفتاة طالبة بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر، وتم تحويلها للتحقيق من قبل جامعتها التي قررت فصلها نهائيًا، فيما يخضع الطالب للتحقيق بجامعة المنصورة.


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