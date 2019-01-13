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ملايين الأطفال اليمنيين يعيشون تحت وطأة أكبر أزمة إنسانية

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الجوع في اليمن
الجوع في اليمن

وكالات - خالد الشرقاوي

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الصحة العالمية

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، إن الملايين من أطفال اليمن، يعيشون تحت وطأة أكبر أزمة إنسانية على الإطلاق.

وأضافت في تدوينة نشرتها على الحساب الرسمي لمكتبها باليمن في موقع تويتر "أن 45% من المرافق الصحية باليمن، خارجة عن الخدمة، وأن 16.6 مليون شخص، يفتقرون إلى خدمات المياه والصرف الصحي".

وأشارت المنظمة إلى أن 16.4 مليون شخص، يفتقرون أيضًا إلى الرعاية الصحية الكافية.

وأكدت الصحة العالمية أن 17.8 مليون شخص في اليمن، يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

ومنذ نحو 4 أعوام، تشهد اليمن معارك طاحنة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، المسنودة بتحالف عسكري تقوده السعودية وبمشاركة إماراتية كبيرة من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي من جهة أخرى، الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ نهاية العام 2014.


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