إغلاق ميناء الغردقة لسوء الأحوال الجوية

13 يناير 2019 - 07:14 م

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء الغردقة البحرى بمحافظة البحر الأحمر نظرًا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي بلغت 25 عقدة شرقية غربية وارتفاع الموج ما بين 2-3 أمتار والضغط 1015 درجة وحالة البحر مضطربة جدا.

وأضاف البيان، أنه تم إيقاف كافة الأنشطة البحرية وذلك على كافة الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

يذكر أنه كانت هيئة موانئ البحر الأحمر أعلنت وصول 32 ألف طن ألومنيوم لميناء سفاجا.

وأوضحت في بيان لها أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة Sun Lighe Lily وعلى متنها 32 ألف طن ألومنيوم قادمة من أستراليا كما تغادر العبارة القاهرة وعلى متنها 3 شاحنات و30 سيارة.

وتابعت، شهد الميناء بالأمس استقبال خمس سفن وهي محبة، النوى اكسبريس، الحرية 1، الحرية 2، بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 197 شاحنة و27 سيارة ومغادرة العبارة محبة.

من جانب آخر تشهد مدينة الغردقة اليوم الأحد، موجة من الطقس السيئ حيث انخفاض شديد في درجات الحرارة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من عدم استقرار الطقس، مشددة على ضرورة توخي المسافرين للحظر أثناء القيادة والالتزام بانخفاض السرعة واتباع اللوحات الإرشادية على جانبي الطرق خاصة على الطرق السريعة تحسبا لحدوث أي مكروه أثناء السفر بسبب سوء الأحوال الجوية.