مصرع 14 في حادث سير بالسودان ‎

13 يناير 2019 - 07:09 م

لقي 14 شخصًا مصرعهم، الأحد، وأصيب آخرون، في حادث سير بطريق "الإنقاذ الغربي" بولاية دارفور في السودان.

ونقلت قناة الشروق، المقربة من الحكومة عن معتمد محلية أم كدادة بولاية شمال دارفور، محمد عثمان، إن الحادث نتج عن تصادم مركبة ركاب، قادمة من العاصمة الخرطوم مع شاحنة نقل معطّلة على الطريق المذكور.

وأضاف عثمان، أن الحادث "أدى إلى مقتل 14 شخصًا وسقوط عدد من الجرحى، (لم يحدد عددهم)، تم إسعافهم إلى المستشفيات بالمنطقة".

وبحسب بيانات رسمية، لقي 2366 شخصاً مصرعهم في السودان، خلال الفترة من أبريل 2016 إلى مارس 2017، بسبب حوادث السير، خصوصًا على الطرق السريعة بين الخرطوم والولايات الأخرى.