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السودان.. استئناف الدراسة بالجامعات تدريجيًا

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احتجاجات السودان
الاحتجاجات في السودان

وكالات - خالد الشرقاوي

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أعلنت وزارة التعليم العالي السودانية، الأحد، استئناف الدراسة بالجامعات والكليات الخاصة بالبلاد تدريجيًا، وتأجيل النظر في استئناف الجامعات الحكومية بالعاصمة الخرطوم.

كما شمل القرار استئناف الدراسة بالجامعات الحكومية خارج ولاية الخرطوم بالتنسيق مع الجهات المختصة.

جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة السودان للأنباء (رسمية) عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الصادق الهادي المهدي.

وعقب اندلاع احتجاجات في البلاد 19 ديسمبر الماضي أعلنت الحكومة إغلاق الجامعات الحكومية والخاصة في ولاية الخرطوم (وسط) ونهر النيل (شمال) والنيل الأبيض (جنوب)، فيما عطلت إدارة الجامعات في عدد من الولايات الأخرى الدراسة بجامعاتها.

وأوضح الوزير السوداني، في تصريحاته اليوم، أن استئناف الدراسة بالجامعات وبالكليات الأهلية الخاصة والأجنبية، سيتم تدريجياً باستصدار قرارات من إداراتها كل على حدة.

وقال إن "النقاشات في المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي، توصلت لاستئناف الدراسة بالجامعات والكليات الأهلية الخاصة والأجنبية تدريجيا بقرارات من إدراتها".

وأضاف أن "النظر إلى استئناف الدراسة بالجامعات الحكومية في ولاية الخرطوم سيتم لاحقا".

وأشار إلى أن استئناف الدراسة بالجامعات الحكومية خارج ولاية الخرطوم سيكون بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وفي 21 ديسمبر الماضي، أعلنت وزارة التعليم العالي السودانية، "تعليق الدراسة بكافة جامعات ولاية الخرطوم (وسط) وذلك على إثر احتجاجات تشهدها الولاية".

وتشهد البلاد منذ 19 ديسمبر 2018، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية عمت عدد مدن بينها العاصمة الخرطوم.


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