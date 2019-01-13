» الكونفدرالية.. الزمالك يتعادل سلبيًا مع اتحاد طنجة

13 يناير 2019 - 07:03 م

حسم التعادل السلبى بدون أهداف نتيجة مباراة الزمالك أمام اتحاد طنجة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب ابن بطوطة، ضمن ذهاب دور الـ32 مكرر بالكونفدرالية الافريقية.

وتقام مباراة الإياب بين الزمالك واتحاد طنجة يوم السبت المقبل بملعب برج العرب ويحتاج الأبيض لتحقيق الفوز بأى نتيجة لضمان التأهل لدور المجموعات .

بدأت المباراة بمرحلة جس النبض بين الفريقين واستحوذ اتحاد طنجة على الكرة لكن دون خطورة حقيقة على مرمى الزمالك ليكون الاستحواذ سلبى .

واعتمد لاعبو الزمالك على غلق المساحات فى بداية المباراة وعدم فتح الخطوط لمواجهة الهجوم المنتظر من أصحاب الأرض .

وتشهد الدقيقة 7 أخطر هجمات الزمالك بعد تمرير كهربا عرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء تصل لإبراهيم حسن ويسكنها الشباك لكن الحكم يشير بإلغاء الهدف بداعى التسلل .

وحاول لاعبو اتحاد طنجة اختراق الدفاع الأبيض بالعرضيات من طرفى الملعب لكن الثلاثى محمود علاء و محمد عبد الغنى وحمدى النقاز كانوا بالمرصاد وقاموا بتشتيت كافة الكرات المغربية .

بعد مرور الربع ساعة الأولى بدأ لاعبو الزمالك دخول أجواء اللقاء بشكل أكبر وأصبح الضغط الأبيض بطول الملعب على لاعبى اتحاد طنجة بعد التراجع الملحوظ فى بداية المباراة .

وينقذ جنش مرمى الزمالك من هدف محقق بالدقيقة 20 بعد تصديه لإنفراد تام للنغمى المهدى وسط اعتراض لاعبو الأبيض على الحكم بداعى ارتكاب لاعب طنجة مخالفة قبل انفراده بمرمى جنش .

وتضيع فرصة هدف محقق للزمالك بالدقيقة 21 بعد عرضية محمود كهربا ويمهد عمر السعيد الكرة لمحمد إبراهيم داخل منطقة الجزاء لكن تسديدة الأخير تمر بجوار القائم الأيمن لاتحاد طنجه .

ويتصدى جنش لتسديدة قوية بالدقيقة 25 عن طريق الشراف سفيان .

ويحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة لاتحاد طنجة بالدقيقة 29 يسددها عصام الراقى لكنها تمر بجوار القائم الأيسر لجنش .

وتشتعل الأجواء بالدقيقة 33 بعد مطالبة لاعبو اتحاد طنجة حكم المباراة باحتساب ركلة جزاء بداعى لمس الكرة يد محمد عبد الغنى داخل منطقة الجزاء لكن يشير الحكم باستمرار اللعب واحتساب اللعبة ركلة ركنية للفريق المغربى .

ويشهر الحكم البطاقة الصفراء فى وجه محمد إبراهيم بالدقيقة 35 بداعى الاعتراض على القرارات التحكيمية .

ويضغط لاعبو الزمالك فى الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لخطف هدف التقدم قبل النهاية ليتراجع أصحاب الأرض فى وسط ملعبهم لتأمين الدفاعات .

وتشهد الدقيقة 44 هجمة خطيرة للزمالك بعد توغل حمدى النقاز بالجبهة اليمنى ويمرر عرضية خطيرة لكن ينجح الكعداوى أيوب فى تشتيت الكرة .

ويحتسب الحكم دقيقتين وقت بدل من ضائع وتشهد الدقيقة الأولى هجمة خطيرة عن طريق عبد الله جمعة الذى توغل بدفاع اتحاد طنجة من الجبهة اليسرى وسدد الكرة بقوة لكن يتصدى لها الحارس هشام المجهاد .

الشوط الثانى

ولم يختلف سيناريو الشوط الثانى عن الأول حيث استمر اللعب سجال بين الفريقين فى محاولة لخطف هدف التقدم .

وواصل لاعبو اتحاد طنجة الاعتماد على الكرات العرضية لاختراق الدفاع الأبيض لكن مدافعو الزمالك كانوا بالمرصاد .

وحاول لاعبو الزمالك السيطرة على أجواء اللقاء بالاستحواذ على الكرة وتعدد التمريرات فى منطقة وسط الملعب .

وتشهد الربع ساعة الأولى سيطرة زملكاوية كاملة على مجريات اللعب لكن دون خطورة حقيقية على مرمى أصحاب الأرض .

وتضيع فرصة هدف محقق للزمالك بالدقيقة 59 بعد تمريرة سحرية من محمد إبراهيم لتصل الكرة لكهربا داخل منطقة جزاء اتحاد طنجة لكنه يسددها ضعيفة فى يد الحارس المغربى وسط ذهول الجميع .

ويتعرض الكعداوى أيوب لاعب طنجة لإصابة بالدقيقة 62 بعد كرة مشتركة مع محمد عبد الغنى ويحرص مدافع الزمالك على التوجه إليه للاطمئنان عليه قبل دخول الجهاز الطبى لبطل المغرب ليعطى اللاعب العلاج اللازم .

ومع الدقيقة 67 تبدأ جماهير طنجة إشعال الشماريخ بهدف تحميس لاعبيها لتقديم أداء أفضل بعد التراجع بشكل ملحوظ أمام سيطرة الزمالك على مجريات اللعب فى الشوك الثانى .

ويقرر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك إجراء أولى التغييرات بالدقيقة 69 بنزول يوسف أوباما وخروج إبراهيم حسن .

ويقود حمدى النقاز هجمة خطيرة للزمالك بالدقيقة 70 بعد توغله بالجبهة اليمنى ويمرر عرضية متقنة لكن يشتتها الدفاع المغربى .

ويسدد طارق حامد كرة صاروخية تجاه مرمى اتحاد طنجة بالدقيقة 72 لكنها تعلو العارضة .

ويجرى اتحاد طنجة تغييران دفعة واحدة بالدقيقة 80 بنزول حاتم الوهابى وخروج الشراف سفيان ونزول عمر النجدى وخروج النغمى المهدى .

وتشهد الدقائق الأخيرة من المباراة هدوء نسبى داخل المستطيل الأخضر مع وجود سيطرة ملحوظة للاعبى الزمالك على مجريات اللعب لكن بعيدا عن مناطق الخطورة للفريق المغربى .

ويحاول المرابط رضوان قيادة هجمة خطيرة لأصحاب الأرض بالدقيقة 85 بعد التوغل فى دفاع الزمالك من الجبهة اليمنى ويمرر عرضية قوية لكنها تمر من أمام الجميع لتصبح ركلة ركنية .

ويجرى اتحاد طنجة التغيير الثالث والأخير بالدقيقة 88 بنزول الكاميرونى جنيور مبايى وخروج الشنتوف أحمد .

ويسقط عمر السعيد على الأرض متأثرا بالإصابة ليتدخل الجهاز الطبى للزمالك لمنحه العلاج اللازم قبل استكماله للمباراة بشكل طبيعى .

ويحتسب حكم المباراة 5 دقائق وقت بدل من ضائع لكنها لا تشهد جديد لينتهى اللقاء بالتعادل السلبى.