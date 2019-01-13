مقتل 7 رجال أمن في اشتباكات مع طالبان بأفغانستان

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وكالات - خالد الشرقاوي

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أفغانستان

اشتباكات

طالبان

قُتل 7 من رجال الأمن و8 من حركة طالبان في اشتباكات بين الجانبين، اليوم الأحد، بولاية جوزجان شمالي أفغانستان.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن القائم مقام أقجة، غلام ساهي سوهبهاني، قوله: إن مسلحين من طالبان هاجموا مركز الأمن في منطقة "بولينيف" بمدينة أقجة؛ ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين الجانبين.

وأضاف، أن الاشتباكات استمرت لساعات، وأسفرت عن مقتل 7 من الأمن و8 من عناصر طالبان، وإصابة 3 رجال أمن، و18 من مسلحي طالبان.


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