الإسلاميون.. تحت قيادة «الإمام الغائب»

13 يناير 2019 - 07:01 م

المرشد السرى من اختراع الإخوان.. السلفيون يبحثون عن"أبو إدريس".. والدواعش فى انتظار المهدى

فكرة الإمام الغائب، مرفوضة فى الفكر السنى، ولا يراها أحد من أهل السنة إلا فى آخر الزمان مع ظهور"المهدى المنتظر".

بينما فكرة الإمامة، هى جزء أكيد فى المذهب والاعتقاد الشيعي، وهى من ثوابت الحكم فى إيران.

الفكرة رغم استبعادها والنفور منها بين أهل السنة، إلا أنها تسللت بطريقة أو بأخرى عبر بعض الحركات والجماعات الإسلامية، بمزاعم إدارية تخص إدارة الجماعة أو التنظيم، أو بحجة الهروب من الملاحقات والضربات الأمنية.

وقد لجأ بعض قيادات التنظيم السرى، لإدارة الجماعة من خلف الستار، إلى ابتداع وابتكار طريقة جديدة وهى" المرشد السرى"، والذى ظهر فى السبعينيات، وعندما واجه بغضب جماعى، لجأت قيادة النظام الخاص إلى استقالته.

العجيب، أن الفكرة بطريقة أو بأخرى تحت مسمى السلم الإدارى، تسربت إلى الدعوة السلفية، فلا يعرف رئيسها إلا القلائل والمختصون، ولا يظهر فى الحديث إلا نائب رئيس الدعوة السلفية "ياسر برهامى".

وقد تبنى الفكرة أيضًا تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وأنه فى انتظار المهدى المنتظر لإتمام إقامة الخلافة.

وتكرر الأمر فى سوريا، فلا أحد يعرف أبو محمد الجولانى، كيف أتى وظهر وصعد للقيادة، وصار أبرز الأسماء على الأراضى السورية.