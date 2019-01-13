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صورة مؤثرة من وداع مراسل «أبلة فاهيتا» لوالده بعد وفاته

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شادي يودع والده
شادي يودع والده

محمد فضل

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وداع

صورة مؤثرة

شادي أبو زيد

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لـ«شادي أبو زيد» مراسل برنامج «أبلة فاهيتا» الساخر سابقًا والمسجون على ذمة قضية، وهو يودع والده بعد وفاته، وقد مال برأسه داخل النعش وأخذ في البكاء بطريقة مؤثرة، بعد أن سمحت له النيابة بحضور دفن وعزاء والده.

وكانت النيابة العامة، وافقت على الطلب المقدم بتمكين شادي أبوزيد معد برنامج أبلة فاهيتا من حضور إجراءات دفن والده والعزاء.

وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا والتي تضم كلا من أمل فتحي وشادي أبوزيد معد برنامج أبلة فاهيتا، وشريف الروبي عضو حركة 6 إبريل ويواجه المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها ونشر أخبار كاذبة.



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