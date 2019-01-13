» مصرع مُسن وزوجته بسبب البرد

13 يناير 2019 - 06:38 م

تسببت موجة الطقس السيئ في الوادي الجديد وانخفاض درجة الحرارة في مصرع مسنين «رجل وزوجته»، بعدما استعانا بحطب للتدفئة، مما تسبب في اختناقهما.

وعثر عدد من أهالي منطقة «المشارع» بالخارجة على مسن يدعى «رجب.خ» وزوجته متوفيين داخل منزلهما، وعلى الفور تم إخطار قوات الأمن بالواقعة.

تلقى اللواء محمد كمال مدير أمن الوادي الجديد بلاغًا من إدارة النجدة يفيد عثور الأهالي على مسن وزوجته متوفيين داخل إحدى حجرات منزلهما، وبانتقال الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ تبين وجود بقايا محروقات من الحطب داخل حجرة نومهما والتي من المرجح أنهما قاما بالتدفئة وغلبهما النوم وأدت إلى اختناقهما داخل الغرفة ووفاتهما في الحال، وجار تحرير محضر بالواقعة لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجار استدعاء مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي وبيان سبب الوفاة.