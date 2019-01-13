البرلمان يحذف«حظر الخمور» في ترخيص المحال العامة

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محمد فضل- متابعات

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المحال العامة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة، اليوم الأحد، على حذف المادة 28 من مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المحال العامة، والثاني: مقدم من النائب محمد عطية الفيومي و(60) نائباً آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية.

وتنص المادة على "حظر ارتكاب أفعال أو إبداء إشارات مخلة بالحياء أو الآداب أو السماح بارتكابها، ولعب القمار أو عقد اجتماعات مخالفة للآداب أو النظام العام، وتداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية أو أي مواد أخرى يجرمها القانون. ومخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط".

جاء هذا الحذف منعا لتضارب القوانين المختلفة التي تنظم أنشطة المحال التجارية والسياحية، حيث تخضع تلك الأفعال والتصرفات لقوانين أخرى.


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