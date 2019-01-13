» كأس العالم لليد.. قطر تهزم مصر 28 / 23

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خسر منتخب مصر من  نظيره القطرى بنتيجة 28 / 23  فى ثان لقاءاته بكأس العالم المقامة فى الدنمارك و تستمر حتى يوم 27 يناير الجارى.

 كان الشوط الأول من مواجهة منتخب مصر لكرة اليد أمام قطر إنتهى  لصالح  قطر  بنتيجة  15 / 12

 يقع منتخب الفراعنة فى المجموعة الرابعة التى تقام منافساتها فى الدنمارك بجانب منتخبات كلا من قطر والأرجنتين والمجر وأنجولا والسويد، حيث أنه يتبقى لديه فرصة كبيرة للتأهل إلى الدور الثانى .

 تقام البطولة بنظام تأهل أول ثلاثة منتخبات من المجموعات الأربع إلى الدور الرئيسي، مكونين مجموعتين كل منهما تضم ستة منتخبات يتم ترتيبها حسب النقاط التي صعد بها كل منتخب من الدور الأول، يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي، ثم يلتقي الفائزان في المباراة النهائية.

ويلتقى منتخب مصر مع الأرجنتين فى السابعة مساءا غدا الإثنين فى ثالث لقاءات المونديال على نفس الصالة " رويال أرينا " المستضيفة للقاءات الفراعنة فى كأس العالم .


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