حبس عصابة سرقة بطاريات السيارات

13 يناير 2019 - 06:12 م

أمرت نيابة حلوان الجزئية بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامها بسرقة بطاريات السيارات، بدائرة قسم شرطة حلوان.

وكانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة حلوان تفيد قيام كل من "ا.ج" و"ي.ح"، بممارسة نشاط إجرامى بسرقة بطاريات السيارات، وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة المعلومات.

تم إصدار إذن من النيابة وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق وأصدرت قرارها السابق.