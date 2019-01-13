حبس لص الهواتف المحمولة

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أمرت نيابة حلوان الجزئية بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامه بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف.

وكان بلاغ ورد للعميد بدوى هاشم مأمور قسم شرطة حلوان، من الأهالى يفيد تمكنهم من الإمساك بلص أثناء محاولته سرقة محمول من فتاة باسلوب الخطف.

وبإجراء التحريات تبين أن المتهم يدعى "م.ف"عاطل، وأنه حاول سرقة هاتف فتاة أثناء سيرها بأحد شوارع دائرة القسم إلا أنها استغاثت بالمارة وتمكنوا من ضبطه واقتياده لقسم الشرطة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق وأصدرت قرارها السابق.


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