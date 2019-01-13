  • الأحد 13 يناير 2019
  • بتوقيت مصر06:05 م
بحث متقدم
بن راشد وصدام

«بن راشد» يكشف تفاصيل عرض مغرٍ قدمه لـ«صدام» لترك الحكم

الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك واتحاد طنجة بالكونفدرالية

وزارة الخارجية الإسرائيلية

انفجار قنبلة داخل مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية

البرلمان

خناقة بين «المالية» و«التموين» تحت قبة البرلمان

مخيمات

لاجئة سورية تحرق نفسها وأطفالها الثلاثة من شدة الجوع

الغاز الإسرائيلي

لهذا السبب.. وزير الطاقة الإسرائيلي في مصر

السيسي وملك الأردن

10 ملفات في مباحثات «السيسي» وملك الأردن

لجنة الإعلام والثقافة والآثار

البرلمان يوقف قانون «هدم المباني»: «بايظ ومبيطبقش»

طقس سئ

مصرع 5 وإصابة 54 بسبب«الطقس السيئ»

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر

تأجيل إعادة محاكمة 7 متهمين فى قضية ثأر بأوسيم

قضايا وحوادث

تاجيل قضية التخابر لـ 30 أبريل
ارشيفية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

بأحراز ليبيا.. خرطوش أمريكي وكتب تكفيرية وكارنيه دعم لـ"أبو إسماعيل"

#

صورة دعاية لـ"أبو اسماعيل" وكمبيوتر وريسفر بأحراز "العائدون من ليبيا"

#

1326 طلقة نارية و23 خزنة آلية بأحراز قضية "العائدون من ليبيا"

#

غدًا إعادة محاكمة 7 متهمين في قضية ثأر أوسيم

إعدام

الجنايات

المفتي

ثار

أجلت محكمة جنايات القاهرة والمنعقد بمعهد أمناء الشرطة بطره، إعادة محاكمة 7 متهمين  فى قضية ثأر بأوسيم لقيامهم بقتل المجنى عليه "يحيى عبد المنعم" عمداً مع سبق الإصرار، وشرعوا فى قتل اثنين آخرين من بينهم طفل لوجود "خصومة ثأرية" بينهم لجلسة 27 يناير الجاري للمرافعة .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين عفيفى عبد الله المنوفى وخالد نصار  وسكرتارية أيمن القاضي.

كانت محكمة النقض، قد ألغت حكم محكمة جنايات الجيزة، الصادر بإجماع الآراء وبعد موافقة فضيلة المفتي بالإعدام شنقًا لـ7 متهمين وهم زغلول سعد ومحسن زغلول وماجد حافظ وعماد جعفر وجعفر حنفى وماضى شوقى ومجدى شوقى.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالاشتراك فى تجمهر من شأنه تعريض السلم العام للخطر وحازوا أسلحة نارية مما أسفر عن مقتل المجنى عليه "يحيى عبد المنعم" كما شرعوا لذات الغرض فى قتل اثنين آخرين من بينهم طفل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التكوين الطبقي الجاهلي في جماعة الإخوان المسلمين!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة مصر وقطر في كأس العالم
» رسميًا.. الأهلي يعلن رحيل مدافعه للشرطة العراقي
» الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الزمالك واتحاد طنجة
» تخفيف الحكم على ميريهان حسين وضابطي كمين الهرم
» النيابة تسمح لشادى أبوزيد بحضور عزاء والده
» الرئيس للمصريين: "هعزمكم في توشكي إبريل المقبل"
» سيدة تخلع زوجها: "بيحب واحدة تانية"
» بسبب الجوع.. "سورية" تحرق نفسها وأطفالها بمخيم الركبان
» شاهد.. أول صورة لحفل زفاف ابنة هيفاء وهبي
» بالفيديو.. فنان شهير يتحرش جنسيًا بالأطفال
» سمير صبري يقاضي "البرادعي"

استطلاع رأي

هل تؤيد إصدار قرار بالعفو عن أبوتريكة؟

  • عشاء

    06:48 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:18

  • عشاء

    18:48

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان