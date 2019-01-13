الأهلي يحقق أمنية حمدي فتحي بالانضمام.. واللاعب يعلق

13 يناير 2019 - 05:54 م

أبدى حمدي فتحي، لاعب فريق إنبي والمنتقل حديثًا للأهلي، سعادته الشديدة بالانتقال إلى صفوف الفريق الأحمر، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وكتب فتحي عبر حسابه على إنستجرام: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، انتقالي للنادي الأهلي أكبر نادي في القارة خطوة جديدة ومهمة جدا".

وأضاف: "أشكر الناس وجمهور الأهلي على ثقتهم ودعمهم لي طوال الفترة الماضية، (أنتم فوق دماغي)، وإن شاء الله أحقق كل الذي أتمناه مع الأهلي".

وأتم قائلا: "شكرا المهندس علاء خشب وشكرا كابتن علي ماهر وأتمنى التوفيق لإنبي الفترة المقبلة، وأشكر المحترم الكابتن محمد فضل، يا رب توفيقك".

وكان مصدر مسؤول في نادي إنبي كشف في وقت سابق، أنه تم الاتفاق الرسمي مع النادي الأهلي بشأن رحيل اللاعب مقابل ما يقرب من 30 مليون جنيه، دون دخول أي لاعب من الأهلي بالصفقة.

وصرح مصدر بالنادي الأهلي أن حمدي فتحي سوف ينضم للنادي الأهلي لمدة 4 مواسم ونصف الموسم، لتدعيم خط وسط الفريق، وذلك بعد جلسة عقدها عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات، وأمير توفيق مدير اللجنة مع مسؤولي إنبي.

لاعب وسط إنبي البالغ من العمر 25 عامًا خاض 16 مباراة في الدوري هذا الموسم، ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة هدفين.

الجدير بالذكر، أن الأهلي تعاقد في وقت سابق مع حسين الشحات من العين الإماراتي، وياسر إبراهيم من نادي سموحة، وجيرالدو من أول أغسطس الأنجولي، ومحمود وحيد من مصر المقاصة، ومحمد محمود من نادي وادي دجلة، واستعار رمضان صبحي من هيدرسفيلد الإنجليزي.