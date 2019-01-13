  • الأحد 13 يناير 2019
  • بتوقيت مصر06:04 م
بحث متقدم
بن راشد وصدام

«بن راشد» يكشف تفاصيل عرض مغرٍ قدمه لـ«صدام» لترك الحكم

الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك واتحاد طنجة بالكونفدرالية

وزارة الخارجية الإسرائيلية

انفجار قنبلة داخل مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية

البرلمان

خناقة بين «المالية» و«التموين» تحت قبة البرلمان

مخيمات

لاجئة سورية تحرق نفسها وأطفالها الثلاثة من شدة الجوع

الغاز الإسرائيلي

لهذا السبب.. وزير الطاقة الإسرائيلي في مصر

السيسي وملك الأردن

10 ملفات في مباحثات «السيسي» وملك الأردن

لجنة الإعلام والثقافة والآثار

البرلمان يوقف قانون «هدم المباني»: «بايظ ومبيطبقش»

طقس سئ

مصرع 5 وإصابة 54 بسبب«الطقس السيئ»

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر

5 عادات أحذرها لتجنب الشيخوخة المُبكرة

الصفحة الأخيرة

عواطف متوافقة تساوي شيخوخة أقل توتر
عواطف متوافقة تساوي شيخوخة أقل توتر

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

أزمة الموالح في مصر اسبابها وحلولها

#

بالمنيا.. أول فريق نسائي لكرة القدم

#

أمنية صادمة لـ"سلوى خطاب" بشأن المقاهى

#

لهذا السبب مصر لم تتلقى مصير الكويت والأردن

الشيخوخة

عادات

مبكرة

يحلم الجميع بالاحتفاظ بالشباب الدائم، لذلك يلجأ الكثير من الأشخاص إلى اتخاذ كل التدابير التي تؤخر بقدر الإمكان ظهور علامات الكبر على الوجه.

أفاد تقرير نشره موقع "إفريداي هيلث" بأن هناك بعض العادات التي تعجل بظهور أعراض الشيخوخة، وتظهرنا بمظهر أكبر من عمرنا الحقيقي.

وذكر التقرير أن هناك 5 عادات بارزة يجب الحذر منها وهي:

كثرة القلق والتوتر

يعتبر القلق والتوتر الدائم هما تذكرة سريعة إلى الوصول لسن الشيخوخة وظهور أعراضه وعلاماته جلية على الوجوه.

الميل إلى العزلة

تسبب العزلة في التراجع الفكري، فالعلاقات الاجتماعية تساعد في تجديد وظائف الدماغ، عكس الشخص الذي يميل إلى الجلوس بمفرده ولا يتفاعل مع المحيطين ويتجنب الحديث مع الآخرين.

الأطعمة غير الصحية

كشفت الدراسات أن تناول كميات كبيرة من الدهون والأطعمة غير الصحية الغنية بالسكريات من أهم مسببات ظهور علامات الكبر على الوجه، لأنها تزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب وإنسداد الشرايين، وتسبب زيادة الوزن وصعوبة الحركة.

السهر لوقت متأخر

خلال فترة النوم يقوم الجسم بإزالة الخلايا الميتة في الجسم، ويستبدلها بخلايا جديدة تضمن الحفاظ على الصحة والجلد.

الجلوس في وضعية خاطئة

تعجل هذه العادة بظهور علامات الشيخوخة، إذ ينتج عنها مشكلات في الفقرات وآلام شديدة في الظهر والرقبة، ويمكن أن يؤدي إلى انحناء العمود الفقري.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التكوين الطبقي الجاهلي في جماعة الإخوان المسلمين!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة مصر وقطر في كأس العالم
» رسميًا.. الأهلي يعلن رحيل مدافعه للشرطة العراقي
» الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الزمالك واتحاد طنجة
» تخفيف الحكم على ميريهان حسين وضابطي كمين الهرم
» النيابة تسمح لشادى أبوزيد بحضور عزاء والده
» الرئيس للمصريين: "هعزمكم في توشكي إبريل المقبل"
» سيدة تخلع زوجها: "بيحب واحدة تانية"
» بسبب الجوع.. "سورية" تحرق نفسها وأطفالها بمخيم الركبان
» شاهد.. أول صورة لحفل زفاف ابنة هيفاء وهبي
» بالفيديو.. فنان شهير يتحرش جنسيًا بالأطفال
» سمير صبري يقاضي "البرادعي"

استطلاع رأي

هل تؤيد إصدار قرار بالعفو عن أبوتريكة؟

  • عشاء

    06:48 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:18

  • عشاء

    18:48

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان