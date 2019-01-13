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بالفيديو.. نجل فنان شهير يكشف حقيقة ديانة والده اليهودية

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حسن عبدالحميد
حسن عبدالحميد

محمد فضل- متابعات

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اليهودية

نجل

حسن عبدالحميد

قال سامح عبد الحميد، نجل الفنان الراحل حسن عبد الحميد، إن ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن انتماء والده إلى الديانة اليهودية وتخفيه بين المسلمين أمر لا أساس له من الصحة.

وأضاف "عبد الحميد" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز" اليوم الأحد، أن هذا الاتهام جبان وأن والده الراحل كان نسيب وقريب عائلات مشهورة في الفيوم والمنصورة والمنوفية وكان يصلي الجمعة مع جيرانه.

وتابع نجل الفنان الراحل: "هذا الاتهام جبان وربنا يسامحهم، وربنا يرحم مصر من أعدائها".


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