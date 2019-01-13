» رسميًا.. الأهلي يعلن رحيل مدافعه للشرطة العراقي

13 يناير 2019 - 05:47 م

أعلن مسئولو الأهلى، رحيل ساليف كوليبالى، مدافع الفريق الأحمر والمنتخب المالي إلى الشرطة العراقى، خلال قترة الانتقالات الشتوىة الجارية.

وأكد مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى، أن ساليف كوليبالى وافق على عرض الشرطة العراقى خلال الجلسة التى جمعته بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة عصر اليوم الأحد.

ويوقع مسئولو الأهلى عقود انتقال ساليف كوليبالى للشرطة العراقي غداً الاثنين، وسمح الأهلى برحيل كوليبالى بسبب وجود أربعة أجانب فى قائمة الفريق، وهم: التونسى على معلول والمغربى وليد آزارو والأنجولى جيرالدو، كما سيتم قيد النيجيرى جونيور أجاى فى الساعات المقبلة محلياً وأفريقياً بعدما حالت الإصابة دون قيده الصيف الماضى.

وانضم ساليف كوليبالي للأهلي الصيف الماضي قادماً من مازيبمى الكونغولي فى صفقة انتقال حُر.