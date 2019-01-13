لهذا السبب.. وزير الطاقة الإسرائيلي في مصر

13 يناير 2019 - 05:24 م

وصل وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، اليوم الأحد، مطار القاهرة الدولي، قادمًا من تل أبيب؛ للمشاركة في المؤتمر الإقليمي الأول لمنتدى الغاز الطبيعي.

ومن المقرر، أن يشارك المسئول الإسرائيلي في المنتدى الذي يبحث التعاون في صناعة وتصدير الغاز الطبيعي، ويشارك فيه ممثلو عدة دول بينهم فلسطين والأردن.

ويتم طرح العديد من القضايا خلال المنتدى، منها قضية صناعة الغاز الطبيعي، وإمكانيات التعاون في هذا المجال، كما تتم مناقشة تنظيم العلاقات والاتفاقيات بين الدول والهيئات، وعن حجم المساهمة الاقتصادية للغاز الطبيعي، وعن تطوير البنية التحتية للإنتاج والنقل، كما سيشارك في النقاش مؤسسات من القطاع الخاص.

ونهاية أكتوبر 2018، أعلن طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، في مؤتمر أوروبي بالعاصمة اليونانية أثينا، عن إنشاء منتدى غاز دول شرق المتوسط ومقره مصر، على أن يكون أول اجتماع له مطلع 2019.

ونهاية سبتمبر 2018، أعلنت مصر وقف استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وتطمح مصر لأن تصبح مركزاً إقليمياً لتداول الغاز الطبيعي المسال، بعد سلسلة من الاكتشافات الكبيرة في الأعوام القليلة الماضية منها حقل ظهر قبالة البحر المتوسط.