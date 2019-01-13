أبوريدة: قادرون على تنظيم بطولة أمم أفريقيا

13 يناير 2019 - 04:54 م

كشف هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، كواليس جديدة خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليًا بالاتحاد المصري عن تنظيم مصر لبطولة الأمم الأفريقية.

وقال أبو ريدة: "عايشين في جو رائع منذ أيام والشعب المصري سعيد بتنظيم كأس الأمم والفرحة يعقبها مسئولية كبيرة وعمل جاد و منذ ساعة الإعلان و بدأنا العمل و جميع الأنظار اتجهت لمصر و نحن قادرون علي التنظيم المميز ونتمتع الثقة من الاتحاد الدولي والأفريقي والفوز بهذه النتيجة في التصويت يدل على إننا فوزنا فوزًا كبيرًا والجميع يثق بمصر".

وتابع: "رئيس الدولة ورئيس الوزراء و كل الأجهزة المعنية خلال المرحلة القادمة سيكون هناك تكثيف للعمل ولدينا الخبرات أن ننظم بشكل جيد".

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، رسميًا منح مصر حق استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بدلًا من الكاميرون، بعدما تم اكتساح جنوب أفريقيا بعملية التصويت بنتيجة 16 صوتًا مقابل صوت وحيد للمنافس. ‎