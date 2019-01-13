نصائح وتحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن الطقس السيئ

13 يناير 2019 - 04:49 م

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض منذ صباح الأحد إلى موجة من الرياح والأتربة تختلف شدتها من حيث الأماكن والأوقات، حيث تزداد في السلوم وسيدي براني وتتحرك نحو الإسكندرية ثم القاهرة مساء الأحد، وهي ريح غربية وجنوبية غربية وقد تصل إلى حد العاصفة بعد الظهر كما أنها ستصل إلى الصعيد مع فرصة سقوط الأمطار على جميع أنحاء الجمهورية خلال اليومين المقبلين.

وأضاف «عبدالعال»، في بيان، أن هذه الموجة قادمة من جنوب وغرب البلاد وأنها ستهدأ غدا الاثنين، لكنها ستعاود النشاط منذ صباح الثلاثاء المقبل وتعود للهدوء مرة أخرى الأربعاء المقبل حتى تنتهي في نفس ذلك اليوم.

ونصح رئيس هيئة الأرصاد المسافرين على الطرق السريعة بتوخي الحذر من جراء نشاط الرياح والأتربة التي تصل إلى حد العاصفة، كما نصح مرضى الأمراض الصدرية بالابتعاد عن الحركة في الشارع المليء بالأتربة والمكوث بالمنزل حتى تهدأ حالة الجو.

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة كالآتي: السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء من 16 إلى 17 درجة مئوية والسواحل الشمالية الغربية من 15 إلى 16 ومحافظات الوجه البحري والقاهرة من 16 إلى 17 ومحافظات شمال الصعيد من 16 إلى 17، أما جنوب الصعيد فستكون من 19 إلى 20 بينما تكون في جنوب سيناء من 20 إلى 21 تقريبًا.